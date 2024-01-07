Два російських великих десантних кораблі у Криму зазнали удару –ЗСУ

24 березня 2024, 12:21

Українські військові здійснили успішні удари по об'єктах російських окупантів у Севастополі. Про це було повідомило в Управлінні стратегічних комунікацій (СтратКом) ЗСУ у неділю, 24 березня.

💥Зазначається, що під удар потрапили великі десантні кораблі (ВДК) «Ямал» та «Азов», а також центр зв'язку російських окупаційних військ і кілька об'єктів інфраструктури чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Севастополі.

Для зазначених великих десантних кораблів, «Ямал» та «Азов» проєкту 775, характерні особливості: на їх борту можуть бути встановлені дві артилерійські установки, дві реактивні системи залпового вогню та чотири зенітні гармати. Загалом, кораблі могли перевозити до 10 середніх танків та 340 десантників.

📅Нагадаємо, що напередодні увечері в Криму було чутно роботу протиповітряного оборонного комплексу та місцеві спостерігали й фільмували проліт великої кількості ракет. Пізніше з'явилося якісне та вражаюче відео «прильотів» у Севастополі.

Також сьогодні вранці стало відомо, що під удар потрапила нафтобаза в районі Сімферополя.