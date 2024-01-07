Найпотужніша атака в Криму по російських окупантах – ЗМІ

24 березня 2024, 13:31

У ніч проти неділі, 24 березня, по великій території тимчасово окупованого Криму сталася серія потужних вибухів, за якими відразу ж з’явилися повідомлення від місцевих ЗМІ про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку чорноморського флоту росії в окупованому Севастополі. Цю інформацію у суботу, 23 березня, опублікував Telegram-канал «Кримський вітер».

📢«Схоже, що щонайменше три українські крилаті ракетиStorm Shadow щойно врізалися в головний центр зв'язку чорноморського флоту росії», – повідомляється у соцмережі.

За даними каналу «Кримський вітер», крилаті ракети уразили вузол спецзв'язку російських окупантів.

📢«Як нам повідомляють, приліт ракет був у головний вузол спецзв'язку чорноморського флоту рф на вул. Миколи Музики, 1», – зазначено у повідомленні.

А так пояснюються окупанти влучну роботу ЗСУ:

«Ще два «Шторми» були використані для атаки будівлі, яка раніше використовується чорноморським флотом у центральній частині міста. Однак воно порожнє, тому крім фізичних збитків інфраструктурі, жертв немає».

Також було повідомлено, що потужні вибухи пролунали у Козачій бухті, де розташована 810 бригада морської піхоти рф.

📢«Мова йдеться про підтверджений успіх атаки на Севастополь. Пишуть про ліквідацію щонайменше 34 російських окупанти, 11 з яких – офіцери, понад 40 загарбників отримали поранення», – зазначено у дописі.

А так російські окупанти знову заспокоюють свій народ:

«На заході Криму під удар потрапило Чорноморське. Спочатку чотирма безпілотниками літакового типу ЗСУ мали намір вразити казарму. БпЛА летіли на вкрай низькій висоті, але були збиті розрахунками ППО».

Зазначається, що також під удар потрапили великі десантні кораблі (ВДК) «Ямал» та «Азов». Але російські окупанти, намагаючись заспокоїти стурбованих росіян, зазначили наступне:

«Дві ракети намагалися вразити стоянку бойових кораблів. Цілі були збиті, але уламки впали в районі причалу в Севастопольській бухті, серйозних пошкоджень не зафіксовано».

У той час командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram прокоментував вибухи у тимчасово окупованому Криму та подякував українським військовим за бойову роботу.

📢«Небо та море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим – НАШ! Разом - до перемоги», – зазначив Олещук.

При цьому окупаційна «влада» рашистів у Криму заявила, що в регіоні нібито успішно відпрацювали сили ППО, де «все збили».

Зауважимо, що російські агресори продовжують будувати залізницю у тимчасово окупований Крим, яка є "значущою ціллю" для українських військових, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов.

📅Нагадаємо, що вранці 5 березня стало відомо, що українські військові потопили корабель «сєрґєй котов» морськими дронами Magura V5.