Атаковано дронами нфтобазу російських окупантів у Криму – соцмережі

24 березня 2024, 14:01

У ніч на неділю в тимчасово окупованому росіянами Криму сталася чергова серія потужних вибухів. Відразу була поширена інформація, що в районі селища Гвардійське спалахнула пожежа на нафтобазі. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер» 24 березня.

За даними соцмереж, у Сімферопольському районі та передмісті Сімферополя пролунали до 20 вибухів.

📢«У Гвардійському влучили у нафтобазу і вона сильно горить, повідомляють передплатники», – зазначається у повідомленні. Пізніше з’явилась інформація про те, що нафтобазу атакували БпЛА.

Зазначається, що нафтобаза розташована біля залізничної станції «Остряково». Також можливі влучання у гарнізон селища Гвардійське.

Тим часом російські загарбники перекрили рух по «керченському мосту».

📅Нагадаємо, що напередодні увечері по всьому Криму було дуже «гучно». Очевидці повідомляли про роботу протиповітряного оборонного комплексу російських окупантів та проліт великої кількості ракет. Пізніше з'явилося якісне відео влучних «прильотів» у Севастополі, де ракети могли атакувати головний центр зв'язку чорноморського флоту рф, живу силу окупантів та воєнні кораблі.