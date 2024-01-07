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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
24 березня 2024, 14:16

По Львівській області росіяни вдарили ракетами «Кинджал»

Сьогодні зранку, під час чергової повітряної атаки по Україні, російські агресори вдарили по Львівській області ракетами «Кинджал». Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram у неділю, 24 березня.

📢«Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області Кинджалами»,– відзначив він.

За словами Козицького, було два влучання, а сама атака спрямовувалась на об'єкт критичної інфраструктури, куди окупанти цілилися цієї ночі.

📢«Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце», – додав чиновник.

📅Нагадаємо, що у ніч на 24 березня по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Злетіли 14 російських бомбардувальників ТУ-95МС – носії крилатих ракет. Трохи пізніше мешканці Києва чули вибухи. Також ворог намагався в черговий раз атакувати західні області України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 43 ворожих повітряних цілей. Загалом, під час чергової комбінованої атаки по Україні, російські загарбники застосували 29 ракет і 28 дронів.

Джерело: "Львівська ОВА"
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