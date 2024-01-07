По Львівській області росіяни вдарили ракетами «Кинджал»

24 березня 2024, 14:16

Сьогодні зранку, під час чергової повітряної атаки по Україні, російські агресори вдарили по Львівській області ракетами «Кинджал». Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram у неділю, 24 березня.

📢«Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області Кинджалами»,– відзначив він.

За словами Козицького, було два влучання, а сама атака спрямовувалась на об'єкт критичної інфраструктури, куди окупанти цілилися цієї ночі.

📢«Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце», – додав чиновник.

📅Нагадаємо, що у ніч на 24 березня по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Злетіли 14 російських бомбардувальників ТУ-95МС – носії крилатих ракет. Трохи пізніше мешканці Києва чули вибухи. Також ворог намагався в черговий раз атакувати західні області України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 43 ворожих повітряних цілей. Загалом, під час чергової комбінованої атаки по Україні, російські загарбники застосували 29 ракет і 28 дронів.