Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
24 березня 2024, 17:15

Не вважати ТЦК «людоловами» та не цькувати їх, закликав Командувач Сухопутних військ ЗСУ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав громадян переглянути своє ставлення до військовослужбовців ТЦК та утриматися від цькування їх. У протилежному випадку, за його словами, Україна ризикує програти війну. Про це генерал-лейтенант написав у своєму фейсбуці.

📢«Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?», – зазначив він.

Павлюк підкреслив, що в усіх випадках "неправомірних дій ТЦК" упускається найважливіший момент: неправомірною є відмова чоловіків від свого конституційного обов'язку — захисту України.

📢«Усі сюжети типу "пакування в автобус" принципово не розглядають того, що саме в поведінці героїв матеріалу спричинило такі наслідки», – зазначив командувач Сухопутних військ.

За думкою Олександра Павлюка, росія може використовувати самих українців для завдання Україні поразки.

📢«Згадаймо, що у нас писали й поширювали в соцмережах два роки тому і порівняймо з тим, що зараз. Від черг до ТЦК і мемів «як служити — то всі хворі, а як воювати — то всі здорові», ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України… З тодішньої єдності та згуртованості наш простір новин та обговорень так скотився (а точніше, оскотинився!) не без допомоги наших чудових блогерів та вільних медіа. В стрічках новин безліч репортажів про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів"», – наголосив він.

📅Нагадаємо, що 17 березня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що обурений фактом жорсткого затримання волонтера Кирила Тарана у Львові співробітниками ТЦК та СП.

Також 18 березня у Закарпатському ОТЦК спростували побиття хлопця, який здійснив спробу суїциду в Хустському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: "Командувач Сухопутних військ ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: