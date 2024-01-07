Не вважати ТЦК «людоловами» та не цькувати їх, закликав Командувач Сухопутних військ ЗСУ

24 березня 2024, 17:15

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав громадян переглянути своє ставлення до військовослужбовців ТЦК та утриматися від цькування їх. У протилежному випадку, за його словами, Україна ризикує програти війну. Про це генерал-лейтенант написав у своєму фейсбуці.

📢«Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?», – зазначив він.

Павлюк підкреслив, що в усіх випадках "неправомірних дій ТЦК" упускається найважливіший момент: неправомірною є відмова чоловіків від свого конституційного обов'язку — захисту України.

📢«Усі сюжети типу "пакування в автобус" принципово не розглядають того, що саме в поведінці героїв матеріалу спричинило такі наслідки», – зазначив командувач Сухопутних військ.

За думкою Олександра Павлюка, росія може використовувати самих українців для завдання Україні поразки.

📢«Згадаймо, що у нас писали й поширювали в соцмережах два роки тому і порівняймо з тим, що зараз. Від черг до ТЦК і мемів «як служити — то всі хворі, а як воювати — то всі здорові», ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України… З тодішньої єдності та згуртованості наш простір новин та обговорень так скотився (а точніше, оскотинився!) не без допомоги наших чудових блогерів та вільних медіа. В стрічках новин безліч репортажів про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів"», – наголосив він.

📅Нагадаємо, що 17 березня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що обурений фактом жорсткого затримання волонтера Кирила Тарана у Львові співробітниками ТЦК та СП.

Також 18 березня у Закарпатському ОТЦК спростували побиття хлопця, який здійснив спробу суїциду в Хустському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.