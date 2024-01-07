Через проблеми з електропостачанням після російської атаки у Харкові достроково завершать опалювальний сезон

25 березня 2024, 17:41

У Харкові, через проблеми з електропостачанням після російської атаки 22 березня, було прийнято рішення про дострокове завершення опалювального сезону. Про це повідомив мер Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі в понеділок, 25 березня.

📢«Чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Лише це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян. Відключати теплопостачання почнуть від завтрашнього дня. Температура повітря на вулиці сприятлива», – заявив він.

Міський голова також зазначив, що минулої п’ятниці росія знищила основні енергетичні об'єкти, які живили Харків, що призвело до відчутного дефіциту електроенергії. Не вистачає потужностей для відновлення руху наземного електротранспорту. Замість трамваїв та тролейбусів, пасажирів за схемою блекауту продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси.

📅Нагадаємо, що 24 березня голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив в прямому ефірі національного телемарафону «Єдині новини», що рішення про завершення опалювального сезону в регіонах, що постраждали від російських ракет, буде прийняте окремо та залежно від температури навколишнього середовища. Кудрицький також зауважив, що коли закінчується опалювальний сезон, люди зігріваються за допомогою електроприладів, а це завжди викликає додаткове навантаження на енергосистему. Він зазначив, що НЕК «Укренерго» перебуває на зв’язку з місцевою владою, для того, щоб дострокове припинення опалювального сезону не призводило до негативних наслідків для постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону.

Зазначається, що з 25 березня метро у Харкові знову відновило роботу після тривалої перерви, але з інтервалом руху потягів у 20 хвилин.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишев раніше повідомив, що офіційне завершення опалювального сезону в Україні заплановано на кінець березня з урахуванням погодних умов.