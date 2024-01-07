По Одесі росіяни завдали ракетного удару за балістичною траєкторією

25 березня 2024, 20:32

Окупанти продовжують ракетний терор. Ввечері, 25 березня, росіяни завдали чергового ракетного удару по Одесі. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей. Про це повідомили Сили оборони півдня України та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

📢«Станом на зараз — троє постраждалих жінок. На щастя — поранення не важкі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють», – написав він.

📢«Ворог продовжує ракетні атаки. Застосовує різні види зброї. Знов вдарив по рекреаційній зоні Одеси подвійним ударом за балістичною траєкторією. Дві будівлі зруйновано, в будинках навколо повибило скління. Попередньо відомо про 4 поранених», – повідомили Сили оборони півдня України.

Кіпер також поінформував, що на цей час в Одесі у більше ніж 300 тисяч абонентів відсутнє енергопостачання. Фахівці роблять все можливе, щоб повернути світло у домівки одеситів.

📅Нагадаємо, що сьогодні вранці Київ зазнав чергової ракетної атаки зі сторони російських окупантів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про знищення двох балістичних ракет. Унаслідок ворожої атаки постраждали 10 людей.