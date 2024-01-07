Cудитимуть двох «гауляйтерів» окупованих територій Луганщини за співпрацю з ворогом

25 березня 2024, 20:50

За матеріалами СБУ перед законом відповідатимуть двоє колаборантів, які очолили органи окупаційної влади, створені ворогом на Луганщині.

Рашистські призначенці обвинувачуються за ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Одним із фігурантів є колишній бойовик «козачого» терористичного угруповання «всевеликое войско донское», який нині є «главой администрации Кременского района лнр».

Окупанти призначили його на керівну посаду у червні 2023 року. Окрім того, ескбойовик очолював місцеве відділення правлячої партії рф «единая россия» та займався її просуванням перед псевдовиборами, які окупанти проводили на Луганщині.

Зараз він продовжує співпрацю з російськими окупантами, у тому числі у напрямку «інтеграції» тимчасово окупованої території в рф.

Другим зловмисником є колишній міський голова міста Новодружеськ (представник нині забороненого «Опозиційного блоку»), який для збереження посади очільника міста погодився на співпрацю із загарбниками.

На чолі незаконного органу влади перебував з серпня 2022 до середини минулого року. Наразі переховується на території країни-агресора.

СБУ завершила розслідування щодо цих осіб і скерувала обвинувальні акти до судових органів.

Їм загрожує до 10 років тюрми та конфіскація майна.

Слідчі заходи проводили Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.