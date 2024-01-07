25 березня 2024, 11:54 У ніч на 25 березня 2024 року знищено 8 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» Сьогодні вночі захисники неба збили 8 із 9 ударних БпЛА типу «Shahed», якими противник атакував із мису Чауда (Крим). 💪 До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України. Завітайте на наш новий сайт》 🛫"Шахеди" знищено у межах Миколаївської та Одеської областей. 📅Раніше було повідомлено, що до збирання іранських безпілотників на росії залучена мережа різноманітних підприємств, які відповідальні за випуск деяких механічних частин, фюзеляжу, певних елементів електроніки тощо. Також зазначалось, що увага російського військово-політичного керівництва щодо виробництва іранських безпілотників не обмежуються лише однією моделлю «Shahed-136». Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com