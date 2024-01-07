Сили ППО збили російські балістичні ракети над Києвом

25 березня 2024, 12:09

Сьогодні з ранку російські загарбники вдарили двома балістичними ракетами по Києву, зазначив Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму повідомленні в Telegram в понеділок, 25 березня.

📢«Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється», – йдеться в повідомленні.

Тим часом у Києві збільшується кількість постраждалих внаслідок ракетного удару.

📢«Уже пʼятеро постраждалих в Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох – госпіталізували», – написав мер Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

📅Нагадаємо, що о 10:28 Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух ракети на Київ. Після цього у столиці почалися вибухи, і тільки після них пролунав сигнал повітряної тривоги.

Згодом стало відомо, що в Печерському районі столиці пошкоджено багатоповерховий будинок, а також зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах. Постраждали щонайменше п’ятеро людей, серед них 16-річна дівчина.