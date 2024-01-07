Уламками російських БпЛА поранено 11 людей у Миколаєві

25 березня 2024, 12:26

У Миколаєві внаслідок падіння уламків збитого російського ударного БпЛА типу Shahed-131/136 травмовано 11 людей, повідомляє обласна державна адміністрація в понеділок, 25 березня.

За даними від ОДА, в ніч на 25 березня під час бойової роботи сил ППО уламки збитого російського безпілотника впали на територію приватного сектору, спричинивши загоряння житлового будинку та двох легкових автомобілів. Пожежу оперативно загасили, але пошкодження отримали приватні будинки, що розташовані поруч у цьому районі.

📢«Поранень зазнали 11 людей. Дев’ятьом з них була надана медична допомога на місці, двоє людей – госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

⚡Також в Миколаївському районі сталося загоряння на території енергетичного об'єкта внаслідок атаки російських ударних дронів типу «Shahed-131/136». На щастя, обійшлось без постраждалих.

🛫Слід зазначити, що цієї ночі ППО знищила на Миколаївщині чотири БпЛА типу «Shahed-131/136».

📅Нагадаємо, що вночі дрони рф атакували Одесу, що призвело до пошкоджень інфраструктури та зупинки роботи електротранспорту у місті через перебої з електропостачанням.