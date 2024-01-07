Фото наслідків російської атаки на Київ: від падіння уламків збитої ракети зруйновано будівлю

25 березня 2024, 13:03

У результаті ракетної атаки російських загарбників на Київ пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу в Печерському районі столиці, повідомила ДСНС України в понеділок, 25 березня.

Наразі на місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники активно працюють, розбираючи завали, з метою виявлення можливих постраждалих, – зазначено в повідомленні.

Також у Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах зафіксовано падіння уламків збитої російської ракети, але без потерпілих. У результаті ворожої атаки пошкоджено скління приватних будинків.

На цей час рятувальники обстежують території падіння уламків, а правоохоронні органи здійснюють слідчі дії. У будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста.

У Дарницькому районі також зафіксовано пошкодження приватного будинку. Також у Голосіївському районі в лісосмузі виявлено уламки ворожої ракети.

У свою чергу, журналіст Андрій Цаплієнко стверджує, що російські сили запустили по Києву ракети "Циркон" з вертикальних пускових контейнерів з Криму.

📢«Декілька ракет подолали відстань у 580 км до Києва за ~3 хв, що дає змогу оцінити швидкість ракет як 11600 км/год, що є гіперзвуком. Всі ракети були спрямовані на центр Києва. Рашисти намагались влучити в центри ухвалення рішень», – зазначив він у Telegram.

📅Нагадаємо, що о 10:28 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети на Київ. Після цього у столиці почали лунати вибухи, і лише після серії вибухів – спрацював сигнал повітряної тривоги.

Пізніше стало відомо, що в Печерському районі столиці пошкоджено багатоповерховий будинок. Постраждали принаймні п'ятеро осіб, серед них 16-річна дівчина.

🚀🚀Повітряні сили також повідомили про збиття двох балістичних ракет, тип яких наразі ще уточнюється.