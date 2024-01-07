Ракетна атака на Київ: зросла кількість постраждалих, рятувальні роботи продовжуються

25 березня 2024, 14:03

Кількість людей, які постраждали в результаті російської ракетної атаки на Київ у Печерському районі, зросла до семи, повідомив мер Віталій Кличко у Telegram в понеділок, 25 березня.

📢«Семеро постраждалих у Печерському районі. Двоє з них госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці», – зазначив він.

Мер Києва також додав, що поруч зі зруйнованим приміщенням державного навчального закладу розташований гуртожиток, де перебувало багато людей. За його даними, там руйнувань немає і ніхто не постраждав. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Водночас прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

📅Нагадаємо, вранці 25 березня в Києві пролунали кілька вибухів. Повітряні сили ЗСУ заявили про знищення двох балістичних ракет, випущених росіянами з тимчасово окупованого Криму.