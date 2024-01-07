Третій фінансовий транш у розмірі $880 млн отримала Україна від МВФ

26 березня 2024, 13:31

Україна отримала фінансову підтримку від Міжнародного валютного фонду на суму $880 млн, що є третім траншем з програми розширеного фінансування EFF. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 26 березня.

📢«Виділені кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні витрати та підтримувати макрофінансову стабільність», – підкреслив він.

Прем'єр-міністр також наголосив, що Україна виконує всі свої зобов'язання перед міжнародними партнерами та готується до розгляду наступної програми, подякувавши МВФ за підтримку та співпрацю.

📅Раніше, 11 грудня, директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва оголосила про погодження другого перегляду програми розширеного фінансування для України, а 14 грудня країна отримала транш за програмою співробітництва з МВФ.

Також 17 жовтня Верховна Рада прийняла закон про посилення фінансового моніторингу PEP, що було однією з умов співпраці з МВФ. Попередньо комітет парламенту вніс редагування про відстрочку фінансового моніторингу до вступу України до ЄС. Цю поправку відкликано 16 жовтня тому, що таке рішення розкритикували в Євросоюзі й закликали ухвалити закон без відстрочок.