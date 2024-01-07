Вибух в будинку в Білій Церкві: зросла кількість жертв

30 березня 2024, 20:51

Кількість жертв вибуху в багатоквартирному житловому будинку в Білій Церкві, який трапився в суботу, 30 березня, зросла. Про це інформує пресслужба ДСНС України.

📢«Біла Церква. Станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета збільшилася до двох (на третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла). Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям. Роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

📅Нагадаємо, що сьогодні, 30 березня, у Білій Церкві відбувся вибух у багатоквартирному будинку. Раніше повідомлялося про одну загиблу жінку.

Пізніше поліція повідомила, що 8-річного хлопчика госпіталізували з діагнозом «отруєння продуктами горіння», але його стан оцінюється як задовільний.