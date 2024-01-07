У Красногорівці на Донеччині росіяни вбили двох мешканців під час чергового обстрілу

30 березня 2024, 21:00

У Красногорівці на Донеччині в результаті артилерійської атаки, яку в черговий раз вчинила армія російської федерації, двоє людей загинули, а ще одна отримала поранення. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у суботу, 30 березня.

📢«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)», – зазначено у повідомленні.

За інформацією слідства, 30 березня 2024 року армія російських загарбників обстріляла з артилерії місто Красногорівку на території Донецької області.

Унаслідок ворожої атаки, 73-річний чоловік, який перебував у своєму будинку, дістав смертельні поранення. Його 50-річну доньку, яку було поранено на подвір’ї, доставлено до лікарні. На іншій вулиці жертвою атаки стала 70-річна жінка – вона загинула у власній оселі.

Об’єктами, що постраждали від атаки рашистів, стали житлові будинки та господарські споруди місцевих мешканців.

❗Прокурори здійснюють всі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил російської федерації.