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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
30 березня 2024, 13:01

У ніч на 30 березня 2024 року знищено 9 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

Уночі 30 березня 2024 року ворог вдарив по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда (Крим).

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💥 Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131», дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

За думкою експертів, російські безпілотники "Герань-1" та "Герань-2" – це іранські БпЛА "Шахед-131" та "Шахед-136". Перший дрон трохи менший та переносить лише півтора десятка кілограмів вибухівки, тоді як другий — більший і має бойову частину вагою 40-50 кілограмів.

Вони обидва мають двигуни китайського виробництва, через що їх часто називають "мопедами" через характерний шум.

Щодо дальності польоту безпілотників, вона є предметом суперечок, але припускають, що "Шахед-136" може пролетіти понад тисячу кілометрів, а мережі інтернет можна побачити інформацію про можливу дальність у 2500 кілометрів.

Обидва дрони обладнані інерційною системою наведення, що не залежить від жодних зовнішніх факторів, та супутниковою системою навігації, яка була розроблена для роботи в умовах перешкод.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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