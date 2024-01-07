Повністю зруйновано Зміївську ТЕС на Харківщині – Центренерго

30 березня 2024, 13:17

У наслідок масштабного комбінованого ракетного удару, що стався 22 березня, російські загарбники зруйнували Зміївську теплоелектростанцію в Харківській області, як повідомили у ПАТ Центренерго.

Міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав місце зруйновану рашистами теплоелектростанцію та висловив обіцянку сприяти її відновленню.

📢«Будемо допомагати через донорів. Гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює. Тому всі готові допомагати», – сказав очільник Міненерго.

Голова наглядової ради ПАТ Центренерго, Андрій Гота, підкреслив, що команда, яка вже успішно відновлювала теплоелектростанцію після попередніх обстрілів і забезпечила безперебійний опалювальний сезон, готова до нових викликів.

📅Нагадаємо, що 22 березня російські загарбники атакували енергетичні об'єкти у Харкові, що призвело до повного знеструмлення міста.