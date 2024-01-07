Дистанційний шлюб. Українці зможуть одружитись онлайн по відеозв’язку у «Дії»

30 березня 2024, 13:33

Уряд України ухвалив постанову про реєстрацію шлюбу через відеозв'язок у застосунку «Дія». Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у суботу, 30 березня.

📢«Уряд ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч», – зазначено в повідомленні.

Для реєстрації шлюбу необхідно відправити заяву через застосунок.

Церемонію одруження проводить працівник ДРАЦСу по відеозв'язку, а наречені підписують актовий запис про шлюб через застосунок Дія.Підписом.

📅Нагадаємо, що на початку 2023 року у застосунку «Дія» була запущена послуга з перереєстрації транспортних засобів. Також у «Дії» можна сплатити штраф за адмінпорушення, а нещодавно з’явились освітні документи українців.