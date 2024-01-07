Олексій Малеванець: «Реструктурізація — актуальна тема для підприємств Луганщини»

30 березня 2024, 14:21

Секретар Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Малеванець відвідав IX Форум із реструктуризації та банкрутства. Організатором заходу стало видавництво «Юридична практика» за підтримки Міністерства юстиції України, генеральний партнер - EQUITY Law Firm.

Форум складався з трьох сесій, присвячених наступним темам:

– реструктуризація та банкрутство під час війни;

– розвиток практики банкрутства;

– професія арбітражних керуючих.

«Було приємно та корисно відвідати захід. Тема реструктуризації та банкрутства дуже актуальна для українських підприємств, адже у воєнний час вони переживають складні часи й, на жаль, не всі можуть переорієнтуватися, адаптуватися до сучасних реалій.

Особливо у складних умовах опинилися підприємці та державні підприємства з усіх окупованих регіонів та регіонів, де тривають активні бойові дії. Серед таких регіонів є й Луганщина, яка майже повністю окупована», – зазначив Олексій Малеванець.

Народний депутат України від «Слуги Народу» Олексій Мовчан був присутній на Форумі та висвітлив такі питання, як превентивна реструктуризація, банкрутство та ліквідація економічно неактивних державних підприємств, способи погашення заборгованості в процедурах банкрутства, особливості реструктуризації під час війни та інші.

«Висвітлені на Форумі питання стосувалися безпосередньо підприємств Луганщини. Вважаю, потрібно розробити чіткий механізм зарахування до воєнних викликів правильну фіксацію збитків, завданих агресією рф у межах підприємства, а також внесення цих відомостей до активів або балансів підприємства як таких, що можуть бути в майбутньому стягнуті з рф.

Отримана на Форумі інформація буде використана для інформування та роз’яснень при взаємодії із керівниками релокованих підприємств. Також у планах використати досвід організації Форуму для проведення подібного заходу для підприємців з Луганщини. Планую виступити з такою ініціативою, вважаю такий захід буде важливим для моїх земляків», – розповів Олексій Малеванець.