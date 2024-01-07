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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
30 березня 2024, 14:28

Прибережні райони Херсона знову під обстрілами російських окупантів

Під черговим обстрілом російських загарбників з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра опинився Херсон. У місті було чути вибухи. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко в суботу, 30 березня.

📢«У Херсоні лунають вибухи! Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює прибережні райони міста», – йдеться в повідомленні очільника МВА.

❗Чиновник також закликав місцевих жителів не перебувати на відкритому просторі.

❗Окупанти не припиняють руйнувати цивільну інфраструктуру міста Херсон, та регулярно здійснюють обстріли з тимчасово окупованої частини області. Під загрозою також опиняються цивільні, бо росіяни не полишають спроб вбити мирних мешканців за допомогою скидів вибухівки з безпілотних летальних апаратів.

Джерело: "Херсонська МВА"
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