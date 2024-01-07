Прибережні райони Херсона знову під обстрілами російських окупантів

Під черговим обстрілом російських загарбників з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра опинився Херсон. У місті було чути вибухи. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко в суботу, 30 березня.
📢«У Херсоні лунають вибухи! Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює прибережні райони міста», – йдеться в повідомленні очільника МВА.
❗Чиновник також закликав місцевих жителів не перебувати на відкритому просторі.
❗Окупанти не припиняють руйнувати цивільну інфраструктуру міста Херсон, та регулярно здійснюють обстріли з тимчасово окупованої частини області. Під загрозою також опиняються цивільні, бо росіяни не полишають спроб вбити мирних мешканців за допомогою скидів вибухівки з безпілотних летальних апаратів.