На Херсонщині росіяни обстріляли село, поранено пенсіонера

30 березня 2024, 20:00

У Херсонській області зазнав поранення 65-річний чоловік внаслідок чергового російського обстрілу, який стався біля його будинку в селі Станіслав. Про це заявила пресслужба Херсонської ОВА.

📢«Внаслідок російського обстрілу постраждав місцевий житель села Станіслав. 65-річний чоловік отримав уламкові поранення. Снаряд впав біля воріт його будинку й розірвався. Потерпілий самостійно звернувся по медичну допомогу», – йдеться в офіційному повідомленні.

📅Нагадаємо, що 29 березня російські загарбники запустили дві керовані авіаційні ракети по Одесі. Сили ППО збили дві ворожі цілі. Внаслідок падіння уламків було травмовано 15-річну дитину. Через деякий час з'явилося повідомлення про трьох поранених, пізніше кількість постраждалих зросла до п’яти цивільних людей.