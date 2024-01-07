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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
30 березня 2024, 20:00

На Херсонщині росіяни обстріляли село, поранено пенсіонера

У Херсонській області зазнав поранення 65-річний чоловік внаслідок чергового російського обстрілу, який стався біля його будинку в селі Станіслав. Про це заявила пресслужба Херсонської ОВА.

📢«Внаслідок російського обстрілу постраждав місцевий житель села Станіслав. 65-річний чоловік отримав уламкові поранення. Снаряд впав біля воріт його будинку й розірвався. Потерпілий самостійно звернувся по медичну допомогу», – йдеться в офіційному повідомленні.

📅Нагадаємо, що 29 березня російські загарбники запустили дві керовані авіаційні ракети по Одесі. Сили ППО збили дві ворожі цілі. Внаслідок падіння уламків було травмовано 15-річну дитину. Через деякий час з'явилося повідомлення про трьох поранених, пізніше кількість постраждалих зросла до п’яти цивільних людей.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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