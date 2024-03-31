Ситуація щодо російського вторгнення на 31.03.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 31.03.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 442170 (+650) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6966 (+15) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 13304 (+20) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 11050 (+44) од;
- РСЗВ / MLRS – 1023 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 743 (+7) од;
- літаків / aircraft – 347 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8731 (+30);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2048 (+2);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 14717 (+47) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1823 (+9).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!