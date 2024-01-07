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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
31 березня 2024, 13:04

У ніч на 31 березня 2024 року знищено 18 повітряних цілей: 9 ракет та 9 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 31 березня 2024 року російські окупанти атакували 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська обл. – рф.), 11-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків Приморсько-Ахтарськ – рф, Крим), балістичною ракетою «Іскандер-М» (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.).

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💥 До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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