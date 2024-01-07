Ракетний російський терор по Україні прокоментував Буданов

31 березня 2024, 14:42

Російські агресори тривалий час не здійснювали атак на енергетичні об'єкти України, що дозволило їм зберегти та накопичити певну кількість ракет. Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов, у телемарафоні в неділю, 31 березня.

📢«Щодо кількості ракет – ми постійно відстежуємо темпи виробництва, накопичення тощо. Скільки в них ракет, нам достовірно відомо. Те, що вони не здійснювали понад рік ударів по енергетиці, дало їм змогу накопичити певну кількість озброєння. На жаль, у ворога є зараз сили для того, щоб продовжувати свою роботу», – зазначив він.

За словами Буданова, якщо йдеться про виробництво оперативно-тактичних ракет на росії, то кількість їх становить не 100 ракет на місяць, але "вона значна".

📢«Калібри накопичувалися весь цей період, вони абсолютно готові до застосування», – додав він.

Також Буданов зазначив, що російська сторона прийняла рішення використовувати ракети Х-101 через їх більшу ефективність порівняно з Калібром. Однак, він не виключив можливості повернення до використання Калібрів у майбутньому через обмежену кількість ракет Х-101.

📢«Найближчим часом, думаю, ми побачимо знову Калібри, тому що кількість Х-101 значно скоротилася. У них було рішення відновити запаси ракет флоту, тому що вони значно в них на той час скоротилися, довести їх до певної кількості, яку я зараз не хочу озвучувати. Це завдання вони виконали», – зазначив очільник ГУР.

📅Нагадаємо, за останні тижні було зафіксовано кілька атак на енергосистему України з боку росії. Остання з них сталася в ніч на 31 березня. Більшість ворожих цілей були збиті зенітними ракетними комплексами протиповітряної оборони.