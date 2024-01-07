У Старобільську на Луганщині підірвали в авто колаборанта Валерія Чайку – росЗМІ

01 квітня 2024, 17:09

За інформацією російських ЗМІ, в тимчасово окупованому Старобільську Луганської області стався вибух автомобіля у результаті підриву, в якому знаходився «заступник голови Центру з обслуговування освітніх організацій лнр» Валерій Чайка.

Зазначено, що підрив колаборанта трапився у районі старобільської філії Луганського педагогічного університету. У машині, де знаходився Чайка, стався вибух, спричинений вибуховим пристроєм кустарного виробництва. Хто саме стоїть за цим, – поки невідомо. На місце інциденту прибули представники МНС, поліції, росгвардії та слідчі Слідчого комітету окупантів.

Валерій Чайка раніше був активним учасником громадської діяльності та працював у громадській організації при військово-громадянській адміністрації Луганської області. Також він був отаманом Старобільського районного товариства Українського козацтва імені Дмитра Вишневецького.

У 2022 році Чайка перейшов на бік російських загарбників та обійняв посаду «радника глави адміністрації» у Старобільському районі квазіреспубліки «лнр», а потім став «першим заступником керівника» Старобільської адміністрації «лнр», забезпечуючи функціювання окупаційних «владних» структур, виконуючи розпорядження на користь російських окупантів.