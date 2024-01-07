До Дня Незалежності Урядом затверджено виплати та їх розмір

02 квітня 2024, 17:09

Кабінет міністрів України у вівторок, 2 квітня, ухвалив рішення про затвердження розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам та деяким іншим особам у 2024 році. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з повідомленням, йдеться про перелік осіб, на яких поширюється дія законів «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Зазначено, що разову грошову виплату мають отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент поневолення не виповнилося 14 років) вʼязні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин.

📊Розмір виплати для різних категорій визначений наступним чином: 3100 гривень для осіб І групи інвалідності, 2900 гривень — для осіб II групи, та 2700 гривень — для осіб III групи.

Крім того, призначені виплати учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім вʼязням неповнолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 18 років) концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання. Діти, народжені в цих місцях примусового тримання їх батьків, також мають право на виплату. Розмір цієї виплати становить 1000 гривень.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, також отримають 3100 гривень.

📊Додатково, у виплату у розмірі 650 гривень призначені:

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та інших категорій осіб, які вказані у законодавстві;

членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге;

дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

По 450 гривень отримають учасники війни та колишні вʼязні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

📅Нагадаємо, понад 140 тисяч вимушених переселенців Держава позбавила грошової підтримки та будь-яких виплат.