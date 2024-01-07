Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років

02 квітня 2024, 19:46

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради у понеділок, 2 квітня.

У картці відповідного законопроєкту №9281 «Про військовий обов'язок і військову службу» вказано, що 2 квітня закон було повернено до парламенту з підписом глави держави.

Верховна Рада України підтримала даний законопроєкт ще 30 травня 2023 року. Тобто президент Зеленський не підписував його майже 10 місяців. Ініціатором проєкту цього закону виступив Кабмін й обґрунтував це тим, що під час дії воєнного стану не діє призов на строкову службу, тому відбувається скорочення чисельності чоловіків, що підлягають призову.

Призовники нині не виступають як військовозобовʼязані, тому й не підлягають до постійно пролонгованої загальної мобілізації. Зменшення граничного віку дозволить мобілізовувати всіх чоловіків 25 і 26 років.

Також сьогодні було повідомлено про початок процесу звільнення в запас військовослужбовців строкової служби.