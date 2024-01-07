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Суспільна думка
Події
02 квітня 2024, 20:01

Ракетна атака на Дніпро: зросла кількість постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки на Дніпро зросла до 13 людей, включаючи п'ятьох дітей, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у вівторок, 2 квітня.

📢«На зараз - 13 постраждалих від ракетної атаки у Дніпрі. Серед них п’ятеро — діти. Госпіталізовані восьмеро поранених. Всі у стані середньої тяжкості», – написав він.

Решті потерпілим надали медичну допомогу, та вони будуть лікуватися вдома, додав Лисак.

Пресслужба клубу СК Дніпро-1 повідомила, що після ракетної атаки росії по Дніпропетровській області у ніч проти 2 квітня постраждала тренувальна база. Обійшлося без жертв, але суттєво пошкоджено критий манеж, майданчики зі штучним покриттям, офісні та технічні приміщення.

📢Нагадаємо, вдень 2 квітня російські війська завдали чергового ракетного удару по Дніпру, про що повідомлялося раніше. Росіяни суттєво пошкодили навчальний заклад.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА, Пресслужба клубу СК Дніпро-1"
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