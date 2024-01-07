Зеленський підписав закон про повторне проходження ВЛК обмежено придатним чоловікам

02 квітня 2024, 20:26

Президент Володимир Зеленський затвердив законопроєкт щодо повторного медичного огляду, раніше визнаних обмежено придатними, чоловіків. Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з цим документом, чоловіки, які раніше вже були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов'язані будуть пройти повторний медичний огляд упродовж 9 місяців. Це стало можливим після скасування в Україні категорії «обмежено придатний» для служби в Збройних силах України.

Крім того, законопроєкт містить положення та норми про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

На думку народного депутата Ярослава Железняка, законопроєкт було значно вдосконалено. Відтепер військовослужбовцям надано можливість перебувати на лікуванні до 12 місяців, включаючи й лікування за кордоном, без необхідності особистої присутності на військово-лікарській комісії кожні чотири місяці.

Також законом встановлено, що родині загиблого захисника буде виплачено 15 мільйонів гривень відшкодування.

📅Нагадаємо, що 21 березня Верховна Рада прийняла закон в цілому щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Також, 2 квітня, президент Зеленський підписав закон, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного.