На Закарпатті врятовано з Тиси чоловіка, тіло іншого шукають

02 квітня 2024, 20:56

Двоє чоловіків вночі намагались перепливти Тису та втекти з України до Румунії, але почали тонути. Лише одного з них вдалось врятувати закарпатським прикордонникам. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби (ДПСУ) у вівторок, 2 квітня.

Згідно з інформацією, вночі при патрулюванні річкової ділянки українсько-румунського кордону, прикордонний наряд помітив чоловіка, який ігнорував вимоги правоохоронців та скочив у річку Тиса. Сильною течією річки чоловіка почало швидко відносити від берега. Для того, щоб не втратити людину в біді з поля зору, прикордонники підняли у повітря квадрокоптер.

На допомогу потерпілому у воді прийшов курсант прикордонного вишу, що наразі проходить стажування у відділі Ділове Мукачівського загону. Майбутньому офіцеру вдалося врятувати життя молодого закарпатця. Зі слів врятованого чоловіка, за незаконний перетин кордону та спробу втечі з України він сплатив 2500 доларів США.

Під час подальшого моніторингу річки з повітря оператором безпілотного літального апарату (БпЛА) була помічена ще одна людина, що перебувала у воді. На її порятунок негайно висунулася група реагування. Чоловік, тримаючись за коріння дерева, кликав на допомогу, однак не зміг протистояти сильній течії та, розтиснувши руки, зник під водою.

📅Наразі рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) продовжують пошуки тіла загиблого.

Нагадаємо, що 5 березня на Закарпатті з річки Тиси дістали тіло молодого прикарпатця. Загиблим виявився житель Івано-Франківської області 2002 року народження. Це 21 випадок загибелі людини під час спроби перетнути бурхливу річку.

Також повідомлялося, що одягнені в гідрокостюми чоловіки здійснили невдалу спробу втекти з України вночі, перетнувши річку Тиса, щоб дістатися до Румунії, але їх змогли затримати прикордонники.