В Рубіжному на Луганщині російські окупанти «загубили» авіабомбу

02 квітня 2024, 12:14

Повідомляється, що російські терористичні війська знову запускали авіабомбу, яка "загубилася" неподалік залізничного вокзалу у тимчасово окупованому Рубіжному на Луганщині. Про це повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації у вівторок, 2 квітня.

📢«В окупованому Рубіжному — друга частина дійства із "позаштатним сходженням авіаційної бомби". Впала вона з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу. Про кількість жертв не повідомляють, вцілілих евакуювали та тримають разом. Нагадаємо, що минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей – спеціалістів, які працювали на місці вибуху, цікавив не тільки боєприпас», – повідомили в ОВА

📅Нагадаємо, що схожа ситуація в Рубіжному трапилася в січні цього року. Тоді авіабомба з російського літака впала на окуповане місто. Так званий «глава» окупованої частини області леонід пасічник назвав цей випадок «позаштатним сходженням авіаційного боєприпасу ФАБ-250».