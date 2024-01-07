Через санкції призупинив роботу новий російський завод з виробництва скрапленого природного газу – ЗМІ

03 квітня 2024, 17:18

Найбільший російський виробник скрапленого природного газу (СПГ, LNG), компанія «Новатек», – зупинив роботу свого найновішого заводу «Arctic LNG 2» через санкції та нестачу LNG-танкерів. Першу з трьох лінії нового LNG-заводу компанія запустила лише у грудні 2023 року. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на два власні джерела.

Один зі співрозмовників видання повідомив, що ця, поки що єдина, лінія не працюватиме щонайменше до кінця червня.

Проте, всі будівельні роботи на проєкті продовжуються, і ще дві лінії планується доставити на місце морем з порту Мурманська з часом.

Вказується, що головною проблемою «Arctic LNG 2» нині є гострий дефіцит спеціалізованих танкерів, здатних транспортувати скраплений газ, що мусить бути охолоджений до -163°.

На російській корабельні "Звєзда" мають намір побудувати 15 танкерів льодового класу Arc7, здатних прорізати лід товщиною 2 метри. До того ж шість танкерів мала збудувати корейська компанія Hanwha Ocean (у минулому Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering), але через санкції проти рф щонайменше половину від цього замовлення було скасовано.

На цей час для термінала «Arctic LNG 2» було побудовано тільки три відповідних газових танкери.

📅Нагадаємо, раніше було повідомлено, що всі індійські нафтопереробники відмовились приймати російську сиру нафту, яка перевозилась танкерами підсанкційного «Совкомфлоту».

Також Індія, що є найбільшим покупцем нафти з рф, два місяці не купує сировину преміального сорту ВСТО, яку відвантажували із порту Козьміно.