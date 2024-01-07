Зеленський запросив до Харкова всіх, хто засуджує в ООН атаки БпЛА у Татарстані

03 квітня 2024, 17:39

Західні партнери мають підтримати удари по російській інфраструктурі, тому що росія розуміє лише мову сили. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, реагуючи на засудження з боку ООН атаки БпЛА на Татарстан. Також він закликав відвідати Харків, щоб зрозуміти, як жити без світла та води через постійні варварські атаки російських окупантів.

📢«Усі засудження щодо незаконної окупації наших територій, ударів по нашій енергетиці, блекаутів, які ми пережили під час цих двох років, підриву нашої інфраструктури, наших гідроелектростанцій тощо не призвели до зменшення атак Російської Федерації — це свідчить про те, що ці люди розуміють лише одне — коли вони розуміють, що є потужна сила», – заявив Зеленський на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

📅Нагадаємо, що 2 квітня речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік виступив проти нападів на «цивільне населення та інфраструктуру», відповідаючи на запитання про дронову атаку на республіку Татарстан на росії під час свого брифінгу. Журналіст при цьому заявив, що удар був нанесений з використанням «обладнання НАТО».

📢Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода" в середу, 3 квітня, спростував використання зброї іноземного виробництва під час «санкційних» ударів у Татарстані.

📅Нагадаємо, що «санкційні» БпЛА вперше атакували республіку Татарстан, яка знаходиться за 1200 кілометрів від кордону з Україною. За даними українських ЗМІ, ГУР та СБУ за допомогою трьох безпілотників наклали «найдієвіші санкції» на російський завод з виробництва та збирання “шахедів” в Єлабузі та нафтопереробний завод у Нижньокамську. Влада на росії стверджує, що пошкоджено гуртожиток і постраждали студенти, зокрема іноземні.