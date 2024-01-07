Ракетами С-300 росіяни вдарили по Селидовому на Донеччині – ОВА

03 квітня 2024, 17:52

Місто Селидове Донецької області зазнало чергового ракетного обстрілу, під час якого російські агресори випустили п'ять ракет, використовуючи попередньо систему С-300. Про це інформує Донецька ОВА у середу, 3 квітня.

В результаті російського обстрілу повідомляється про пошкодження семи адміністративних будівель, 12 багатоповерхових житлових будинків та вісім приватних житлових будинків. Інформація про постраждалих серед цивільних поки що не надходила. Зараз триває ліквідація наслідків обстрілу.

«На місці працюють комунальні служби. Мешканцям осель, що зазнали пошкоджень внаслідок ворожих атак, надають необхідні будівельні матеріали», – йдеться у повідомленні.

Раніше у вівторок росіяни вчинили атаку на Борову Ізюмського району Харківщини та зруйнували навчальний заклад. У прокуратурі припускають, що окупанти завдали удару двома ракетами «Гром Е-1».