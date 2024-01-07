Сєвєродонецьк деколонізували

03 квітня 2024, 20:04

Верховна Рада України збирається перейменувати окупований Сєвєродонецьк, а також ще шість міст й 44 села/селища в Україні. Про це було повідомлено першим заступником голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Романом Лозинським у Facebook в середу, 3 квітня.

Він повідомив, що в рамках деколонізації в Україні найближчим часом перейменують низку міст і сіл/селищ у різних областях. Нові назви отримають Сєвєродонецьк, Ватутіне, Красноград та інші.

Частина назв, що потрапили під деколонізацію :

Сєвєродонецьк (Луганська область) - Сіверськодонецьк.

Першотравенськ (Дніпропетровська область) - Шахтарське;

Красноград (Харківська область) - Берестин;

Первомайський (Харківська область) - Златопіль;

Первомайськ (Луганська область) - Сокологірськ;

Ватутіне (Черкаська область) - Багачеве;

Дружба (Сумська область) - Журавське;

Раніше стало відомо, що Червоноград на Львівщині незабаром стане містом Шептицький, а Павлоград на Дніпропетровщині отримає назву Матвіїв.

Також в окупованому Сєвєродонецьку раніше вже було змінено назви деяких вулиць, про що біженці з Сєвєродонецька дізнались лише у додатку «Дія», коли у власних закордонних документах побачили нові назви зі вказаним місцем проживання.