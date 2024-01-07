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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
03 квітня 2024, 20:04

Сєвєродонецьк деколонізували

Верховна Рада України збирається перейменувати окупований Сєвєродонецьк, а також ще шість міст й 44 села/селища в Україні. Про це було повідомлено першим заступником голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Романом Лозинським у Facebook в середу, 3 квітня.

Він повідомив, що в рамках деколонізації в Україні найближчим часом перейменують низку міст і сіл/селищ у різних областях. Нові назви отримають Сєвєродонецьк, Ватутіне, Красноград та інші.

Частина назв, що потрапили під деколонізацію:

  • Сєвєродонецьк (Луганська область) - Сіверськодонецьк.
  • Першотравенськ (Дніпропетровська область) - Шахтарське;
  • Красноград (Харківська область) - Берестин;
  • Первомайський (Харківська область) - Златопіль;
  • Первомайськ (Луганська область) - Сокологірськ;
  • Ватутіне (Черкаська область) - Багачеве;
  • Дружба (Сумська область) - Журавське;

Раніше стало відомо, що Червоноград на Львівщині незабаром стане містом Шептицький, а Павлоград на Дніпропетровщині отримає назву Матвіїв.

Також в окупованому Сєвєродонецьку раніше вже було змінено назви деяких вулиць, про що біженці з Сєвєродонецька дізнались лише у додатку «Дія», коли у власних закордонних документах побачили нові назви зі вказаним місцем проживання.

Джерело: "Роман Лозинський"
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