03 квітня 2024, 12:49 У ніч на 3 квітня 2024 року знищено 4 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» Вночі 3 квітня 2024 року ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БпЛА «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ – рф. 💥 «Шахеди» були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях. 📅Нагадаємо, що мешканці російського міста Єлабуги (республіка Татарстан на росії) повідомляють про атаку щонайменше двох безпілотників вранці у вівторок, 2 квітня. Атака відбулась на території особливої економічної зони «Алабуга», яка розташована поблизу міста, де окупанти побудували завод з виробництва та збирання ударних БпЛА типу «шахед» з іранських комплектуючих. До процесу виготовлення зброї росіяни активно долучають неповнолітніх та студентів місцевого навчального закладу «Алабуга Політех». Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com