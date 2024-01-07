Зросла кількість поранених від удару по Дніпру

03 квітня 2024, 13:06

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Дніпру, який стався 2 квітня, зросла до 18 людей. Про це заявили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України в середу, 3 квітня.

📢«За даними слідства, 2 квітня 2024 року ворог здійснив ракетну атаку на м. Дніпро. Внаслідок атаки постраждали 18 людей, 12 з них госпіталізовано. Серед постраждалих — пʼятеро дітей віком від 14 до 17 років», – йдеться в повідомленні.

Крім того, було пошкоджено чотири заклади освіти, дев'ять багатоквартирних житлових будинків, у яких вибуховою хвилею вибито вікна, та десятки автомобілів.

Зазначено, що тип озброєння, яке використовували російські агресори під час атаки, наразі встановлюється.

📅Нагадаємо, російські агресори у вівторок вдень завдали ракетного удару по місту Дніпро. Учора було відомо, що постраждали п'ятеро дітей і восьмеро дорослих. Президент Володимир Зеленський пообіцяв усе більш далекосяжні відповіді на такі атаки.