Чергова російська атака на Сумщину: вбито людину, поранено дитину

03 квітня 2024, 14:34

Загарбницька російська армія здійснила ракетний удар по Сумській області уранці 3 квітня, що призвело до загибелі та поранень. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

📢«На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади — батька та чотирирічного сина», - додали в ОВА, коментуючи наслідки чергової ворожої атаки.

Зазначається, що ракетний удар росіяни здійснили о 09:25 ранку по Краснопільській громаді. У результаті ворожої атаки пошкоджено п'ять автомобілів, будівлі магазину та будинки культури. Наразі на місці події працюють усі необхідні рятувальні служби.

📅Нагадаємо, що раніше, 31 березня, Збройні сили України зупинили спробу російських диверсантів проникнути до Сумської області біля населеного пункту Стара Гута. Також повідомляється про постійну присутність російського військового контингенту на північному та слобожанському напрямках.