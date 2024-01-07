На росії повідомили, що на заводі у Татарстані постраждало багато іноземців

03 квітня 2024, 14:57

Після атаки безпілотників на російський комплекс «Алабуга Політех» у республіці Татарстан, де збирають ударні дрони «Shahed-136», постраждали громадяни дев'яти країн. Про це повідомили російські ЗМІ та представники пресслужби глави Татарстану в середу, 3 квітня.

Як стверджується росіянцами, що серед поранених, окрім самих громадян росії, були громадяни Киргизстану, Шрі-Ланки, Зімбабве, Руанди, Конго, Кенії, Нігерії та Південного Судану.

У результаті вибухової події поранено 14 осіб, з яких шестеро все ще перебувають у лікарні. Імовірно, всі вони брали участь у військовому виробництві ударної далекобійної зброї.

Раніше, у липні 2023 року, видання «Протокол» та ютуб-канал «РЗВРТ» повідомили, що студенти та неповнолітні які вступили до політехнічного коледжу в Алабузі після дев’ятого класу, залучені до збирання іранських безпілотників «Shahed-136» у Татарстані. Учні загалом отримують до 50 тисяч російських рублів на місяць (приблизно $400), але працювати доводиться у виснажливих умовах без реальної можливості відмовитись від злочинної праці.

Як з’ясували журналісти, згідно з договором про навчання, учні "Алабуга Політеха", що зайняті на виробництві та збиранні іранських дронів, не мають права розголошувати будь-яку інформацію, а за порушення цих вимог передбачені величезні штрафні санкції (півтора-два мільйони російських рублів).

Також журналісти виявили, що учнів "Політеху", що працюють на виробництві дронів, змушують реєструватися у додатках для знайомств, щоб залучити студенток з африканських країн на низькокваліфіковану роботу.

📅Нагадаємо, що 2 квітня запрацювали «найдієвіші санкції» за допомогою безпілотних летальних апаратів проти заводу з виробництва "шахедів" у Татарстані, що знаходиться за тисячу кілометрів від України. Деякі ЗМІ стверджують, що це можлива операція ГУР Міноборони України.