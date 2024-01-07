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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
04 квітня 2024, 12:51

У ніч на 1 квітня 2024 року знищено 11 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

Вночі 4 квітня 2024 року противник атакував Харківщину ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з Курської області — рф. Усього зафіксовано пуски 20 «шахедів».

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💥 В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних безпілотників.

📅Нагадаємо, на росії вранці у вівторок, 2 квітня, стались вибухи на території особливої економічної зони «Алабуга» в республіці Татарстан, яка розташована поблизу міста Єлабуга. Один із заводів, де збираються та виготовляються іранські безпілотники типу «Шахед», та гуртожиток – були пошкоджені. Більшість очевидців стверджують, що було принаймні два прильоти.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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