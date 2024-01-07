04 квітня 2024, 12:51 У ніч на 1 квітня 2024 року знищено 11 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» Вночі 4 квітня 2024 року противник атакував Харківщину ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з Курської області — рф. Усього зафіксовано пуски 20 «шахедів». Завітайте на наш новий сайт》 💥 В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних безпілотників. 📅Нагадаємо, на росії вранці у вівторок, 2 квітня, стались вибухи на території особливої економічної зони «Алабуга» в республіці Татарстан, яка розташована поблизу міста Єлабуга. Один із заводів, де збираються та виготовляються іранські безпілотники типу «Шахед», та гуртожиток – були пошкоджені. Більшість очевидців стверджують, що було принаймні два прильоти. Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com