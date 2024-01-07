Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
04 квітня 2024, 13:37

Удар по Харкову: росіяни вбили чотирьох людей, серед яких троє рятувальників ДСНС

У Харкові під час робіт з ліквідації наслідків російської терористичної атаки загинули троє рятувальників. Про це в четвер, 4 квітня, повідомила пресслужба ДСНС.

Як зазначено в офіційному повідомленні, 4 квітня близько першої години ночі ворог здійснив масовану атаку ударними безпілотними літальними апаратами по Харкову. Російські окупанти вбили трьох рятувальників і одного цивільного.

📢«Один із шахедів влучив у житлову триповерхівку, частково зруйнувавши його дах та верхній поверх, і спричинивши пожежу», – йдеться в повідомленні.

На ранок продовжується ліквідація наслідків російської атаки по житловому масиву Новобаварського району Харкова.

📢«Частина з відселених мешканців самостійно знайшла житло, для решти є можливість тимчасового розміщення. Далі відбудеться повне обстеження будівлі й усунення аварійності, перекриття даху. Потім — оцінка стану будинку та його відновлення», – повідомили в Харківській ОВА.

📢«У черговий раз росіяни вчинили терор щодо цивільного населення. Цієї ночі у Харкові окупант забрав життя чотирьох цивільних людей, з яких троє — рятувальники», – додав голова Харківської ОВА.

📅Нагадаємо, цієї ночі у Харкові пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про "прильоти" по житловим будинкам. Пролунало декілька вибухів. Під час повторного удару російських окупантів по Харкову загинули троє рятувальників, які прибули на місце попередньої російської атаки для порятунку людей. Через деякий час мер Харкова повідомив про чотирьох загиблих.

Джерлео: "ДСНС України, Харківська ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: