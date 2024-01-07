Удар по Харкову: росіяни вбили чотирьох людей, серед яких троє рятувальників ДСНС

04 квітня 2024, 13:37

У Харкові під час робіт з ліквідації наслідків російської терористичної атаки загинули троє рятувальників. Про це в четвер, 4 квітня, повідомила пресслужба ДСНС.

Як зазначено в офіційному повідомленні, 4 квітня близько першої години ночі ворог здійснив масовану атаку ударними безпілотними літальними апаратами по Харкову. Російські окупанти вбили трьох рятувальників і одного цивільного.

📢«Один із шахедів влучив у житлову триповерхівку, частково зруйнувавши його дах та верхній поверх, і спричинивши пожежу», – йдеться в повідомленні.

На ранок продовжується ліквідація наслідків російської атаки по житловому масиву Новобаварського району Харкова.

📢«Частина з відселених мешканців самостійно знайшла житло, для решти є можливість тимчасового розміщення. Далі відбудеться повне обстеження будівлі й усунення аварійності, перекриття даху. Потім — оцінка стану будинку та його відновлення», – повідомили в Харківській ОВА.

📢«У черговий раз росіяни вчинили терор щодо цивільного населення. Цієї ночі у Харкові окупант забрав життя чотирьох цивільних людей, з яких троє — рятувальники», – додав голова Харківської ОВА.

📅Нагадаємо, цієї ночі у Харкові пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про "прильоти" по житловим будинкам. Пролунало декілька вибухів. Під час повторного удару російських окупантів по Харкову загинули троє рятувальників, які прибули на місце попередньої російської атаки для порятунку людей. Через деякий час мер Харкова повідомив про чотирьох загиблих.