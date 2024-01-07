Ядерну установку «Джерело нейтронів» у Харкові - знеструмлено

04 квітня 2024, 17:12

У Харкові, внаслідок обстрілу російських агресорів, знеструмлено та припинило роботу ядерне джерело нейтронів. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України у четвер, 4 квітня.

📢«Ядерна підкритична установка Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів (ЯПУ Джерело нейтронів) сьогодні о 08:30 ранку втратила зовнішнє електропостачання під час обстрілу м. Харків військами рф», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварійні дизель-генератори енергозабезпечення активувалися автоматично, і спрацювали в штатному режимі. Радіаційна ситуація на майданчику залишається в межах норми.

Установка «Джерело нейтронів» призначена для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.

📅Нагадаємо, що удар дронами-камікадзе у Харкові призвів до загибелі трьох рятувальників. Пізніше мер Харкова оголосив про загибель чотирьох людей. Близько 10 людей отримали поранення. Також зафіксовано відсутність електропостачання у Харкові та області для близько 350 тисяч жителів.