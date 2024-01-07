В Україні тарифи на електроенергію можуть знову зрости – Галущенко

06 квітня 2024, 20:27

Влада України розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію у зв'язку зі зростанням нападів та новими атаками росії на енергетичну інфраструктуру. Міністр енергетики Герман Галущенко розповів про це у своєму інтерв'ю для Bloomberg, яке було опубліковане у суботу, 6 квітня.

📢«Залежно від ситуації в липні та серпні ми будемо просити людей максимально економити. Росіяни не зможуть викликати повторення відключень електроенергії 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків у нас буде базова генерація, яка покриє від 30% до 50% наших потреб», – зауважив він.

Також Галущенко зазначив, що можливе та не виключено підвищення тарифів на електроенергію для населення. Уряд досліджує різні варіанти фінансування ремонтів своїх енергетичних потужностей.

📢«Сьогодні ситуація ще складніша, ніж торік, оскільки ми втратили багато гідроенергетичної генерації та змушені проводити планові ремонти атомних енергоблоків», – підкреслив він.

Міністр вважає, що напади з боку росії ускладнять забезпечення пікового споживання електроенергії цього літа.

📢«Ми обов'язково будемо спілкуватися з людьми. Усі хочуть жити комфортно, але ми повинні враховувати той факт, що нині існують обмеження», – резюмував Галущенко.

📅Нагадаємо, з 22 березня росія здійснила кілька потужних хвиль ракетних та дронових атак, що призвело до пошкодження значної частини енергетичної інфраструктури. Російські окупанти пошкодили велику кількість енергоблоків ТЕС, а також вивели з ладу ДніпроГЕС.

Найбільше постраждало місто Харків, де були зруйновані всі генеруючі потужності. Енергетики зараз працюють над забезпеченням електропостачання міста за допомогою резервних схем.