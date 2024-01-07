07 квітня 2024, 19:50 Атака росіян по Харкову: збільшилась кількість постраждалих людей Внаслідок чергової атаки, яку здійснили російські загарбники, у Харкові в неділю, 7 квітня, постраждали п'ятеро мирних мешканців. Про це повідомлено пресслужбою Офісу генерального прокурора. 📢«7 квітня близько 11:45 збройні сили РФ обстріляли житловий квартал Шевченківського району Харкова. Постраждали п’ять мирних мешканців», – йдеться в повідомленні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель та автомобілі. За попередніми даними, по місту російські війська випустили два УМПБ (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас) з літака. 📅Раніше було повідомлено, що ракетні удари росіян спрямовані на центральну частину Харкова, де зафіксовано чотири прильоти. В результаті цих атак було повідомлено, що постраждали чотири особи. Джерело: "Офіс Генерального прокурора" irtafax.com