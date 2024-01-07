Одеський ТЦК надав відповідь на звинувачення у викраденні 14-річного підлітка

07 квітня 2024, 17:32

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) розпочав службову перевірку через інформацію про викрадення 14-річного підлітка. Про це повідомили у фейсбуці регіонального військкомату у неділю, 7 квітня.

📢«Щодо ситуації зі звинуваченням співробітників ТЦК та СП у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі проводиться службова перевірка. Всі обставини події ретельно вивчаються, командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення за ч. 1 ст. 146 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР», – йдеться в заяві.

У пресслужбі поліції Одеської області також повідомили, що розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Процесуальне керівництво здійснюється Білгород-Дністровською військовою прокуратурою.

Так, 6 квітня у виданні "Бессарабія INFORM" було повідомлено, що 2 квітня в селі Приозерне Суворовської громади Ізмаїльського району підлітка, який йшов центральною вулицею. силою затягли до білого буса четверо чоловіків у військовій формі з автоматами. На голові у «викрадачів» були одягнені балаклави з принтом білого кольору у вигляди черепа.

Після того, як «викрадачі» у машині дізнались вік хлопця, його висадили на трасі. Хлопець понад дві години повертався додому пішки. Працівники соціальної служби громади разом із бабусею хлопця звернулись до поліції, прокуратури, представництва Уповноваженого з прав людини.

Наразі постраждалий хлопець навчається лише у восьмому класі. У виданні зауважили, що наразі невідомо, чи це була то озброєна банда, або військові, які таким чином продовжують проводити мобілізаційні заходи.

📅Нагадаємо, 3 квітня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив у інтерв'ю, що працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки не мають права затримувати громадян України на вулицях без представників поліції.