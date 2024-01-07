До Фонду підтримки енергетики України додатково надійде майже 6 млн євро від Данії

08 квітня 2024, 20:25

Міністерство клімату, енергетики та комунальних послуг Данії внесло майже 6 млн євро до Фонду підтримки енергетики і розглядає можливість впровадження біогазових проєктів в Україні, повідомив міністр Ларс Аагаард Меллер під час зустрічі з міністром енергетики Германом Галущенком у Києві 8 квітня, передає Міністерство енергетики України.

📢«Ми надаємо до Фонду підтримки енергетики 5,8 млн євро. Україна може сама вирішити, як ці гроші витратити. Важливе завдання — прожити наступну зиму, і гроші можуть допомогти», – зазначив Ларс Аагаард Меллер.

За словами Меллера, Україні потрібна підтримка як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, й Данія активно долучається до цього процесу.

📢«Данія та Україна співпрацюють у сфері енергетики 10 років, почавши з вітрової енергетики, централізованого енергопостачання, енергоефективності. Тепер додався ще один компонент — біогаз. Ми знаємо, що багато данських компаній готові долучитися до співпраці з Україною в цьому напрямку. Сподіваємося, що Україна отримає можливість у довгостроковій перспективі бути ефективною в цьому», – зазначив він.

Міністр також додав, що є плани розвитку біогазових проєктів у Львівській області.

📢«Ще рано про них говорити — вони ще в процесі розвитку. Не йдеться про те, щоб реалізувати такі проєкти вже до зими, але біогаз — це реальні проєкти на майбутнє. Бачимо в цьому перспективу», – підкреслив Меллер.

Він додав, що посольство Данії активно працює над долученням данських компаній, зацікавлених в інвестиціях в економіку України.

Зі свого боку, Галущенко заявив, що кошти, які були виділені данськими партнерами до Фонду підтримки енергетики, використовуватимуться для підготовки до наступного опалювального сезону. Одночасно він підкреслив важливість розпочати реалізацію перспективних проєктів, таких як біогазові, якомога швидше.

📅Нагадаємо, що загальний обсяг зобов'язань донорів стосовно грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України склав понад 322 мільйони євро. Також раніше було повідомлено, що уряд Данії надав грант у розмірі 1,45 мільйона доларів для допомоги відновленню країни.