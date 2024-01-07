Керівника департаменту кібербезпеки Вітюка відправлять на фронт – ЗМІ

09 квітня 2024, 18:04

Керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка тимчасово відсторонили від виконання посадових обов'язків через розслідування, ініційоване журналістами «Слідство.інфо». На час перевірки оприлюднених фактів він проходитиме службу в бойовому підрозділі. Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України у вівторок, 9 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

📢«На час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство.інфо", голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Вітюка від виконання посадових обов'язків», - повідомили у пресслужбі СБУ.

За рішенням керівництва Служби безпеки України, Вітюк буде проходити службу в бойовому підрозділі департаменту кібербезпеки, що виконує оборонні завдання на фронті спільно з Центром спеціальних операцій «Альфа».

📢«Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань», – додали у пресслужбі СБУ.

📅Нагадаємо, що 5 квітня видання «Слідство.інфо» поширило матеріал про те, що дружина та матір керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіють нерухомістю на суму в 25,5 млн гривень.Так, дружина Вітюка під час повномасштабного вторгнення росії стала власницею квартири на 195 квадратних метрів у Печерському районі столиці з видом на Ботанічний сад та Дніпро. З відкритих джерел відомо, що нерухомість таких розмірів з ремонтом у цьому житловому комплексі продають в середньому за 1,5 мільйона доларів США. Але ж у декларації Вітюка журналісти виявили, що ця квартира придбана лише за 12 мільйонів 800 тисяч гривень.

Через пару днів після публікації, видання «Слідство.інфо» заявили, що співробітники ТЦК та СП намагалися цілеспрямовано вручити повістку автору матеріалу щодо Вітюка.

Вже 7 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив провести службову перевірку командуванню Сухопутних військ. Також Офіс Генпрокурора повідомив про початок кримінального провадження за фактом інциденту з журналістом, коли спроба вручення повістки виглядала як цілеспрямоване умисне «покарання» за професійну діяльність.