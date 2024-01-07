 У ніч на 9 квітня 2024 року знищено 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
09 квітня 2024, 11:56

У ніч на 9 квітня 2024 року знищено 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

Уночі 9 квітня 2024 року російські окупанти атакували 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ – рф, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

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До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

💥 В результаті протиповітряного бою збито усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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