У ніч на 9 квітня 2024 року знищено 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

Уночі 9 квітня 2024 року російські окупанти атакували 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ – рф, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.
До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
💥 В результаті протиповітряного бою збито усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.