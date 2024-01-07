 Ворожа атака на Полтавщину: зросла кількість постраждалих. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
09 квітня 2024, 13:18

Ворожа атака на Полтавщину: зросла кількість постраждалих

Кількість поранених внаслідок російського ракетного удару у Полтавській області збільшилася до 12 людей, в тому числі двоє дітей. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у вівторок, 9 квітня.

📢«Майже 100 рятувальників цієї ночі працювали на Полтавщині. росіяни вдарили ракетами у вечірній час 8 квітня по двоповерховому багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей», – зазначив він.

Двоє людей було врятовано. Одна людина загинула, ще 12 постраждали, серед них двоє дітей. Психологи Нацполіції та ДСНС надали допомогу близько 20 потерпілим.

Клименко також додав, що пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий і близько 10 автомобілів. Рятувальна операція тривала понад три години.

📅Нагадаємо, що в ніч на 9 квітня на Полтавщині знову пролунали вибухи.

Джерело: "МВС України"
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