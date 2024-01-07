Ворожа атака на Полтавщину: зросла кількість постраждалих

09 квітня 2024, 13:18

Кількість поранених внаслідок російського ракетного удару у Полтавській області збільшилася до 12 людей, в тому числі двоє дітей. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у вівторок, 9 квітня.

📢«Майже 100 рятувальників цієї ночі працювали на Полтавщині. росіяни вдарили ракетами у вечірній час 8 квітня по двоповерховому багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей», – зазначив він.

Двоє людей було врятовано. Одна людина загинула, ще 12 постраждали, серед них двоє дітей. Психологи Нацполіції та ДСНС надали допомогу близько 20 потерпілим.

Клименко також додав, що пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий і близько 10 автомобілів. Рятувальна операція тривала понад три години.

📅Нагадаємо, що в ніч на 9 квітня на Полтавщині знову пролунали вибухи.